توجه المحامي أحمد البديّح بالتهنئة والمباركة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى جميع أبناء الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركة.



وأكد البديّح أن الكويت بقيادتها الحكيمة تستحق منا جميعا الوقوف صفا واحدا والإخلاص في العمل والبذل والعطاء من أبنائها بجميع مواقعهم، وأن يكون شعارنا جميعا العمل لأجل مستقبل أفضل لأبناء الكويت لتعود بلادنا درة الخليج والمنطقة.



وأشاد البدّيح ببوادر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الأمل بتجسيد ذلك التعاون على أرض الواقع عملا وإنجازات في جميع المجالات التنموية التي ستنعكس إيجابا على حياة المواطنين وعلى الخدمات المقدمة لهم، خصوصا إذا ما تمت ترجمة ما جاء بكلمات صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين من توجيهات وحرص على المحافظة على مصالح الوطن والمواطنين وتحديد مكامن الخلل ومواطن القصور، مع وضع الأهداف والخطط للوصول إلى المعالجة والإصلاح، وذلك يعد منهج عمل واضحا لتحقيق الإصلاح ثم التطوير الذي يأمله الجميع.