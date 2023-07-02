

أعلن نادي مرسيليا ثالث الدوري الفرنسي في بيان تفعيل بند شراء عقد لاعب الوسط الدولي المغربي أمين حارث من شالكه الألماني. ويلعب حارث البالغ من العمر 26 عاما مع مرسيليا على سبيل الإعارة منذ بداية موسم 2021-2022، لكنه غاب عن صفوفه أغلب فترات الموسم الماضي بسبب إصابة خطيرة في الركبة في نوفمبر الماضي أرغمته على الخضوع لعملية جراحية وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر والمساهمة في إنجازه التاريخي ببلوغه نصف النهائي قبل أن ينهيه في المركز الرابع. وكان حارث، الذي بدأ مسيرته الكروية مع نانت، فرض نفسه ركيزة أساسية في صفوف مرسيليا في الموسم قبل الماضي حيث لعب معه 34 مباراة وسجل خمسة أهداف وساهم في حلوله وصيفا خلف باريس سان جرمان.