أكد أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي أن مهنة الصيدلة تواجه خلال الفترة الحالية بعض الاتهامات ومحاولات التشويه غير المبررة.



وقال هادي، في تصريح صحافي: إننا إذ نستنكر تلك الاتهامات الباطلة التي نالت من السمعة المالية والمهنية لقطاع الصيدلة، وبعد رصد عدد من التغريدات والأخبار التي لا تمت للواقع بصلة وتسيء للزملاء الصيادلة وجميع المنتسبين للمهنة، نعلن أن الجمعية الصيدلية الكويتية اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد تلك الحسابات والمواقع التي قامت بتداول معلومات دون أي سند أو اثبات عن طريق ممثلها القانوني. وأكد أن الصيدليات تعتبر جزءا حيويا من نظام الرعاية الصحية وتلعب دورا مهما في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمجتمع. وأشار هادي الى أن مهنة الصيدلة تضم نخبة من الصيادلة الكويتيين الأكفاء، الذين أثبتوا كفاءة علمية عالية وخبرة عملية واعدة من شأنها تطوير الخدمات الصيدلانية في القطاع الخاص.



وذكر أن أعداد الصيادلة الكويتيين في صيدليات القطاع الأهلي بازدياد ملحوظ وهم يقدمون المشورة الدوائية والصيدلانية بكفاءة عالية، فهم البوابة الأولى لتقديم الرعاية الصحية إلى المجتمع، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية.



وبين هادي أن الجمعية الصيدلية الكويتية لن تدخر جهدا في الحفاظ على شرف هذه المهنة الإنسانية وحمايتها بشتى الطرق وستقاضي كل من يتطرق لها بالازدراء أو التشويه والتهوين.