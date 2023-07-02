الخالدي: «هيئة الغذاء» راقبت الأضاحي لضمان سلامتها ووفرت الأطباء البيطريين ومفتشي الأغذية داخل المسلخ

تجار ماشية لـ «الأنباء»: أسعار الأغنام مرتفعة والجفالي وصل إلى 125 ديناراً والسوري والأردني 170 ديناراً



عاطف رمضان



شهد مسلخ العاصمة بمنطقة الري إقبالا كبيرا من المضحين من المواطنين والمقيمين خلال العيد لذبح أضاحيهم وإحياء هذه الشعيرة الإسلامية المهمة. «الأنباء» تجولت داخل وخارج مسلخ العاصمة وداخل سوق الصفاة لبيع الماشية، ورصدت في المسلخ ترتيبا وتنظيما لاقى استحسان العملاء والمضحين من المواطنين والمقيمين. ووفق معلومات من شركة تجارة ونقل المواشي، فإن مسلخ العاصمة التابع لها بلغت طاقته الإنتاجية 1000 ذبيحة من الأغنام في الساعة الواحدة، إضافة الى استعداد المسلخ بكمية كبيرة من الغنم الأسترالي غطت طلبات الزبائن وبسعر 65 دينارا للرأس الواحد شاملا الذبح والتقطيع والتجهيز من تغليف وكرتون وثلج.



كما أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية راقبت الأضاحي لضمان سلامتها ووفرت الأطباء البيطريين ومفتشي الأغذية في أماكن مخصصة لها داخل المسلخ. وحسب تجار الماشية، كانت أسعار الأغنام مرتفعة هذه السنة مقارنة بالعام الماضي لارتفاع أسعار الأغنام المستوردة، فكان رأس الغنم السوري والأردني يباع جملة بـ 145 دينارا ويباع للمشتري ما بين 150 و170 دينارا، والطلي الكويتي يتراوح سعره بين 170 و200 دينار، والجفالي من 100 دينار الى 125 دينارا.



وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات المحلية في شركة تجارة ونقل المواشي معتز ياسين في تصريح لـ «الأنباء»: ان الشركة استعدت لاستقبال المضحين قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرا الى أن ذلك بفضل جهود فريق العمل لدى الشركة ومعظمهم من المواطنين.



وكشف ياسين عن ذبح 25 ألف رأس غنم في مسلخ العاصمة في أيام العيد الثلاثة الأولى، مشيرا إلى أن تقييما أعدته شركة المواشي عن درجة رضا عملاء مسلخ العاصمة عن التنظيم. وأوضح أن المضحين يرون أن تنظيم العمل كان جيدا جدا وآراء العملاء ممتازة.



وأشار ياسين الى أن الطاقة الاستيعابية لمسلخ العاصمة 1000 ذبيحة تقريبا من الأغنام خلال الساعة الواحدة، مؤكدا توافر الأضاحي الأسترالية من الغنم لدى الشركة بكميات كبيرة تغطي متطلبات عملاء الشركة من المواطنين والوافدين.



وبين ياسين أن سعر الأضحية هذه السنة من رأس الغنم الأسترالي شاملا الذبح والتقطيع والتجهيز بالتغليف والكرتون والثلج بـ 65 دينارا.



الغذاء والتغذية



من جهته، أفاد د.فيصل الخالدي من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بأن الهيئة جهة رقابية على المسالخ للحفاظ على سلامة الأضحية، موضحا أنه تم دمج النوبات بهدف فحص الأضاحي بشكل أسرع والتسهيل على المواطنين والمقيمين.



ولفت الخالدي الى أن دور الهيئة يبدأ من بداية دخول الأضحية الى المسلخ، إذ يتم فحصها قبل ذبحها وبعد الذبح تفحص بالكامل للتأكد من سلامتها، وفي حال كانت الأضحية غير سليمة يتم إعطاء صاحبها تقريرا يفيد بعدم سلامتها لضمان حقه وتعويضه من قبل البائع في حال تعرضت الاضحية للتلف أو كانت غير سليمة.



ونصح الخالدي المضحين بأن يعتمدوا بشكل أساسي على المسالخ لذبح أضاحيهم لضمان سلامة الأضحية وحفظ حقوقهم وضمان فحصها من قبل أصحاب الاختصاص من الأطباء البيطريين ومفتشي الأغذية.



إقبال كثيف



من جهته، قال المضحي أحمد الكندري إن التنظيم في مسلخ العاصمة جيد، وان الاقبال يكون كثيفا لاسيما في أول أيام العيد، مشيرا إلى ان أرقام الدور وصلت أعداد ضخمة، مشيرا إلى أن المسلخ يتسلم الأضحية ويعطي «كوبون» تسلم للمضحي يحتوي علــى رقــم وينتظر في صالة الانتظار لحين تجهيز الذبيحة، مقترحا ان تكـون هنــاك أولويــة لكبار السن والنساء.



راحة العملاء



من جانبه، أفاد المضحي محمد الشليح بأن الازدحام في صالة الانتظار داخل مسلخ العاصمة هذه السنة كان أقل من العام الماضي وذلك نتيجة تنظيم عمليات دخول وخروج المضحين.



وأشاد الشليح بالتنظيم والترتيب من قبل إدارة مسلخ العاصمة مما نتج عنه توفير سبل الراحة لعملاء المسلخ.



أسعار مرتفعة



بدوره، قال أبو راكان العنزي تاجر ماشية في سوق الصفاة إن أسعار المواشي خلال هذه السنة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وذلك لأن الماشية المستوردة أسعارها مرتفعة من البلدان المصدرة لها.



وأضاف ان رأس الغنم السوري والأردني يباع جملة بـ 145 دينارا ويباع للمشتري بين 150 و170 دينارا والطلي الكويتي يتراوح سعره بين 170 و200 دينار.



ولفت الى ان الجفالي يباع بسعر من 100 الى 125 دينارا ويشهد اقبالا لأن سعره في متناول الجميع، مشيرا إلى أن الإقبال بشكل عام على الأضاحي ضعيف خلال هذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار وتزامن فترة العيد مع عطلة الصيف وموسم السفر. أما تاجر المواشي راسل دوان، فأكد أن الأسعار تتداول بين 80 و85 دينارا للخروف الجفالي والخروف السوري والإيراني 120 دينارا تقريبا، كذلك المحلي يتراوح سعره بين 140 و135 دينارا، مشيرا الى وجود اقبال كبير على شراء الأضاحي هذا العام.