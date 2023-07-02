أغدق دونالد ترامب على الأميركيين الوعود في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في 2024 وعودته الى البيت الأبيض، من السيارات الطائرة الى إعدام تجار المخدرات، وصولا الى احتفالات على مدى عام بذكرى استقلال الولايات المتحدة.



قدم أبرز المرشحين الجمهوريين لانتخابات السنة المقبلة، وعوده هذه في سلسلة من أشرطة الفيديو بعنوان «أجندة 47» في إشارة الى أن الرئيس المقبل سيكون السابع والأربعين في تاريخ البلاد، متعهدا بأن يجعل «أميركا عظيمة ومجيدة مجددا».



الا أن هذه الوعود بقيت دون الكثير من التفاصيل من الرئيس السابق المثير للجدل، والذي يعتبر الكثير من خصومه أنه يفتقد فلسفة سياسية واضحة، ويرون فيما يطرحه دليلا إضافيا على ضرورة عدم عودته الى المنصب الذي شغله لأربعة أعوام بين 2017 و2021.



من أكثر الوعود اللافتة التي أطلقها ترامب، مسابقة لتصميم ما يصل الى عشر «مدن حرية» حديثة بمساحة تناهز مساحة واشنطن، على أراض للحكومة الفيدرالية.



وسترتكز المدن على مصانع متطورة وتوفر «قفزة هائلة في نوعية الحياة الأميركية». ويرى ترامب سكان هذه المدن يتنقلون على متن سيارات طائرة، في استعادة لمسلسل الرسوم المتحركة «ذا جيتسونز» الذي عرض في الستينيات، وروى قصة عائلة في عالم مستقبلي.



واقترح ترامب تنظيم «تحية الى أميركا» إحياء لمرور 250 عاما على إعلان الاستقلال، مع «سنة كاملة من الاحتفالات على امتداد الأمة» بين 2025 و2026، تبدأ في «يوم الذكرى» الذي يحل في أواخر مايو، وتختتم بعد عام بذكرى الاستقلال في الرابع من يوليو.



وأشار ترامب الى أنه سيعمل «مع كل حكام الولايات الخمسين، الجمهوريين والديموقراطيين على السواء، لإقامة معرض فريد يستمر عاما ويضم أجنحة من كل الولايات الخمسين».



ويريد ترامب أن يطلق «حملة تجميل عظيمة» لتحسين المدن الأميركية. ويرغب رجل الأعمال الثري الذي برز في المجال العقاري، وصنفت مجلة متخصصة بالمجال المعماري فندقه في مدينة لاس فيغاس كأحد المباني القبيحة على مستوى العالم، أن تحل عمارة تقليدية «مذهلة» مكان الأبنية الغريبة الشكل. وتعهد ترامب إدراج كارتيلات المخدرات المكسيكية على اللائحة الأميركية للمنظمات «الإرهابية»، وفرض عقوبة الإعدام على تجارها ومهربي البشر.



ووعد ترامب بالعفو عن «جزء كبير» من مثيري الشغب من انصاره الذين تم توقيفهم على أثر اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021 احتجاجا على خسارته الانتخابات الرئاسية.