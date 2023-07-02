أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن اعتقاده أن النشر المحتمل لأسلحة نووية أميركية في پولندا يهدد باستخدامها بشكل فعلي لاحقا.



جاء تصريح مدفيديف تعليقا على رغبة پولندا في المشاركة في برنامج حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الاستخدام المشترك للأسلحة النووية، بحسب قناة «آر تي عربية» الروسية. وقال مدفيديف: «إن طلب نشر أسلحة نووية في پولندا يعني أمرا واحدا فقط، سيتم استخدام هذه الأسلحة لاحقا. وعلى الأغلب يثير سرور هؤلاء الأغبياء المجانين، كون القرار النهائي بهذا الخصوص سيعود لعجوز أصابه الخرف يتواجد خلف المحيط».



ويرى مدفيديف وجود جانب إيجابي لهذا الأمر. وقال: بعد ذلك ستختفي جميع الأرواح الشريرة، بما في ذلك دودا ومورافيتسكي وكاشينسكي وغيرهم من الأرواح النجسة. لكن وللأسف الشديد سيختفي الآخرون كذلك، وذلك في إشارة إلى الرئيس الپولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء ماتيشو مورافيتسكي ورئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي.



في المقابل، حذر الرئيس الأوكراني امس من استمرار وجود «تهديد خطير» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وقال إن موسكو «مستعدة من الناحية الفنية» لإحداث انفجار في المنشأة.



وأشار زيلينسكي إلى أن المخابرات الأوكرانية هي مصدر هذه المعلومة. ودعا المجتمع الدولي لإيلاء مزيد من الاهتمام للوضع في المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا.



من جانبه، اكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز امس أن زيارته لكييف في اليوم الأول من تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تظهر دعم الاتحاد الأوروبي «الراسخ» لطلب أوكرانيا الانضمام الى التكتل.