القاهرة - ناهد إمام



يتم إطلاق أول بورصة للعقود الآجلة في مصر خلال النصف الثاني من العام الحالي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تأسيس شركة تسويات لخدمات التقاص، وتشكيل مجلس إدارتها، وذلك في إطار الحرص على التنويع في تقديم الخدمات، وتدشين نشاط المشتقات المالية.

يشارك في بورصة العقود الآجلة كل من المضاربين والمتداولين بالهامش، وتصدر منتجات، العقود الآجلة والمستقبلية على الأسهم، وعقود خيارات الأسهم، وعقود خيارات المؤشرات، وعقود المبادلة، والعقود المستقبلية والخيارات للسلع.

وستسمح بورصة المشتقات للمستثمرين بشراء وبيع المشتقات في البورصة المصرية لأول مرة بالسماح للمستثمرين بتثبيت الأسعار التي سيتم التنفيذ عليها مستقبلا، ومساعدة المشاركين على الحد من المخاطر، والتحوط ضد التقلبات غير المواتية لأسعار الأصول.