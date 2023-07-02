

حصلت شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والحصري لعلامة مرسيدس- بنز في الكويت، مؤخرا على جائزة «أفضل موزع يحافظ على نمو ولاء العملاء» أثناء حفل توزيع جوائز مرسيدس- بنز للموزعين الحصريين لعام 2022، وذلك تقديرا لإنجازها المتميز خلال العام الذي أدى إلى ارتفاع معدل الاحتفاظ بالعملاء على أساس سنوي. وشمل حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في أوسلو بالنرويج الموزعين الحصريين لمرسيدس- بنز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط أوروبا الشرقية.



هذه الجائزة هي مؤشر آخر على رؤية شركة الملا أوتوموبيلز لتحقيق مكانة رائدة في قطاع السيارات في الكويت وكذلك لتصبح معيارا لأفضل الخدمات لموزعي مرسيدس- بنز في المنطقة.



وعند تسلم الجائزة، صرح ستيف براون، مدير عام شركة الملا أوتوموبيلز - مرسيدس- بنز الكويت: نيابة عن فريق خدمات ما بعد البيع والشركاء في الملا أوتوموبيلز، يسعدنا الحصول على جائزة «أفضل موزع يحافظ على نمو ولاء العملاء»، وهذا دليل على تفاني فريقنا وجهدهم وأدائهم المتميز، بالإضافة إلى التزامهم بتقديم أعلى مستوى من الرضا وجودة الخدمة دائما مع تقديم أفضل الخدمات لعملائنا وهو ما نشتهر فيه. ونتطلع إلى مواصلة السعي لتحسين أدائنا العام وتجربة العملاء لدينا.



وصرح روفين كلاين، المدير العام لتطوير خدمات ما بعد البيع في شركة الملا أوتوموبيلز - مرسيدس-بنز الكويت: يسعدنا تلقي هذا التكريم الإقليمي والدولي القيم لأداء فريقنا. تم تحقيق ذلك فقط بفضل مساهمات وتفاني جميع موظفينا والوحدات التشغيلية والإدارة. إن الحصول على جائزة «أفضل موزع يحافظ على نمو ولاء العملاء» لعام 2022 في جميع أسواق الموزعين الحصريين في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط أوروبا الشرقية هو تقدير كبير للجهود التي يبذلها فريقنا في قسم خدمات ما بعد البيع في الملا أوتوموبيلز.



وتعد هذه الجائز استمرارا لمسيرة إنجازات شركة الملا أوتوموبيلز، حيث حصلت على الجائزة الأولى في جوائز MBGD لعام 2019 لمركبات الركاب والسيارات.



أيضا، في عام 2021، منحت الشركة «جائزة أفضل موزع في تنمية الموارد بشرية» لتفانيها في تدريب الموظفين وتطوير خبراتهم.