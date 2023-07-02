تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم لمحاولة حل أزمة الجولتين الأخيرتين من منافسات الدوري الممتاز، خاصة المباريات المؤثرة في صراع الهبوط والبقاء، حيث تتصارع 8 أندية على الابتعاد عن المركزين الـ 16 و17 بعدما حجز حرس الحدود أولى تذاكر الهبوط للدرجة الأدنى باحتلاله المركز 18 والأخير.

وتكمن الأزمة في وجود 4 سيارات فقط لتقنية الفيديو، ما سيدفع بمسؤولي الاتحاد إلى تطبيق تقنية VAR في مباريات محددة دون غيرها مع وضع الأولوية للمواجهات المباشرة بين الفرق الثمانية المهددة بالهبوط وهي: سموحة (العاشر برصيد 36 نقطة) والبنك الأهلي (الـ 11 بـ 35 نقطة) وسيراميكا (12 بـ 34 نقطة) والإسماعيلي (13 بـ 34 نقطة) وطلائع الجيش (14 بـ 33 نقطة) وأسوان (15 بـ 33 نقطة) وأخيرا الداخلية وغزل المحلة في المركزين 16 و17 برصيد 32 نقطة لكل منهما.



إلى ذلك، يلعب النادي الأهلي اليوم اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 24 ضد فريق فيوتشر في تمام الثامنة والنصف مساء، ويحتاج المارد الأحمر الى الفوز بعدد 3 مباريات لإعلان فوزه رسميا بدرع الدوري العام، حيث يحتل حاليا قمة الدوري بـ 68 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة عن بيراميدز الذي خاض 31 مباراة.



من جانب آخر، أعلن نادي الزمالك إصابة لاعبه مصطفى شلبي بكسر في وجه القدم في اللقاء الأخير ضد غزل المحلة وسيغيب لمدة 6 أسابيع، ما يعني انتهاء موسمه الحالي. ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.