تبدأ لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي نور الرزيحان غدا مرحلة الإعداد الأخيرة لبطولة العالم الثانية للناشئات التي تستضيفها رومانيا خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو الحالي، إذ يغادر وفد المنتخب الأحد إلى العاصمة الرومانية (بوخارست) لبدء معسكر تدريبي استعدادا لخوض منافسات البطولة، ويترأس وفد المنتخب المدرب الوطني صلاح عسكر ويضم المدربة الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك إلى جانب اللاعبة نور.



ويعقد اتحاد اللعبة آمالا كبيرة على النجمة الصغيرة نور الرزيحان في تحقيق إنجاز دولي في هذا الاستحقاق البارز على صعيد اللعبة، في ظل المستوى المتطور والمبشر الذي وصلت إليه قبل السفر إلى رومانيا.



وكان الاتحاد وضع برنامج إعداد طويلا للرزيحان بالتنسيق مع المدربة إيرنيا تضمن مشاركة اللاعبة في سلسلة من البطولات الدولية لتوفير فرص احتكاك مع عدة مدارس مختلفة في اللعبة، بهدف تهيئة النجمة الصغيرة لهذا الحدث الدولي، علما أن نور الرزيحان أول لاعبة كويتية للجمباز الإيقاعي تشارك في بطولة العالم.