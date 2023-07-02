أعادت «ناسا» الاتصال بمروحية إنجينويتي المريخية، بعد أكثر من شهرين من الصمت اللاسلكي، على ما ذكرت وكالة الفضاء الأميركية.



وقد صمدت الطائرة الدوارة الصغيرة، التي بدأت رحلة إلى الكوكب الأحمر مع مسبار «برسيفرنس» في أوائل عام 2021، لفترة أطول بكثير من مهمتها الأولية المقررة أساسا لثلاثين يوما لإثبات جدوى تقنيتها في خمس رحلات تجريبية. ومذاك، استخدمت المروحية عشرات المرات، إذ كانت بمنزلة مستكشف جوي لمساعدة الروبوت الجوال في البحث عن علامات عن حياة ميكروبية قديمة قبل مليارات السنين، عندما كان المريخ أكثر رطوبة ودفئا مما هو عليه اليوم.