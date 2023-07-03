دعا اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية إلى التصدي للممارسات العدوانية التي ينتهجها البعض ضد الثوابت الإسلامية، والتي كان آخرها تجدد جريمة حرق المصحف الشريف في السويد من خلال سن قوانين حكومية حازمة تمنع استيراد منتجات الدول التي تسمح بإهانة معتقدات المسلمين.



وطالب الاتحاد الحكومات بقطع العلاقات الديبلوماسية مع الدول المسيئة، أو على الأقل تقليل التمثيل الديبلوماسي إلى حده الأدنى مع الإنذار الجازم بقطع العلاقات في حال تكرار الإساءة الى ثوابت ديننا الحنيف.



ودعا الاتحاد أرباب القلم، من أهل العلم والفكر، والمؤثرين في المواقع المختلفة، للإدلاء بدلوهم في هذا الميدان، واقتراح اي إجراءات عملية أخرى مناسبة يسع الحكومات الإسلامية الأخذ بها وتطبيقها للذود عن الدين ومقدساته.



وجاء في البيان: يدين اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية في الكويت، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع الجمعيات والمبرات الخيرية والدعوية في الكويت، بأشد العبارات وأصرحها، تجدد الجريمة البشعة، بإقدام بعض الأشخاص المتطرفين في دولة السويد، على إحراق نسخ من المصحف الشريف، في ممارسة عدوانية وقحة تكررت أكثر من مرة، وسمح بها المسؤولون في دولة السويد، وهو الاعتداء الذي يتنافى مع أبسط مفاهيم التعايش والتفاهم المشترك بين الأمم والحضارات والأديان المختلفة، وبخاصة عندما تصدر من أشخاص في دول تدعي احترام المعتقدات وحقوق الإنسان وحمايتها وعدم الاعتداء عليها.



والاتحاد إذ يؤكد على إدانته لهذه الجريمة الوقحة، ليؤكد على أن القرآن الكريم في منزلته السامقة الرفيعة، كتاب الله الذي يهدي للتي هي أقوم، لا تنال منه أفعال المجرمين، ولا أحقاد الشانئين، وهو محفوظ بحفظ الله تعالى، وهو حي في قلب كل مسلم ومسلمة، فليست مثل هذه التصرفات العدوانية الإجرامية بضارة القرآن شيئا، فهي في الحقيقة لا تضر إلا مرتكبها، في الدنيا بأن تكشف عن إجرامه وبغضه، وفي الآخرة بالعذاب الأليم.



وفي هذا السياق، يثمن الاتحاد جميع الفعاليات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشعبية، ذات الصلة، التي تداعت لإدانة هذه الجرائم الشنيعة التي تستهدف الوجدان الإسلامي جميعه، وعلى وجه الخصوص: بيان وزارة الخارجية الذي كان معبرا عن وجدان الشعب الكويتي تجاه هذه الجريمة، وكذلك استدعاء السفيرة السويدية في الكويت وتوجيه الاحتجاج على تكرار هذه الجريمة بحماية الحكومة السويدية.



كما يشكر الاتحاد اتحاد الجمعيات التعاونية والشعب الكويتي الاصيل على مبادرته المهمة والمؤثرة بمقاطعة المنتجات السويدية، وكذلك عموم مؤسسات المجتمع المدني الكويتية التي أصدرت بيانا بإدانة الجريمة.