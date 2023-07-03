أكد سفيرنا لدى إيطاليا ناصر القحطاني أهمية دور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) باعتبارها المنظمة الدولية الرئيسية المنوطة بقضايا الزراعة والأغذية التي تقود جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير القحطاني لـ «كونا» بمناسبة رئاسته وفد الكويت المشارك في فعاليات المؤتمر العام الـ43 لمنظمة (فاو) الذي انطلقت أعماله السبت.



وقال السفير القحطاني إن الكويت «وإيمانا منها بدور (فاو) الأشمل في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التغذية السليمة وفق أولويات أهداف أجندة 2030 الدولية للتنمية المستدامة تدعم مهمة المنظمة وتشارك بنشاط وفعالية في عضوية هيئاتها ورئاسة مجالسها الرئيسة واللجان التقنية والسياسية كما تناوبت على قيادة المجموعات الإقليمية العربية». وأشاد بالتعاون الناجح مع المنظمة سواء في سياق الجهود الدولية أو الإنسانية الرامية لتوفير الأمن الغذائي والعيش الكريم لاسيما في البلاد والمناطق الفقيرة والمنكوبة بالكوارث والأزمات وضمن المبادرات العديدة التي أطلقتها لدعم وتحفيز التنمية المستدامة وكذلك على مستوى تشاطر خبراتها في دعم خطط الكويت وسياساتها لتعزيز الأمن الغذائي.



ويترأس السفير القحطاني وفد الكويت في المؤتمر بمشاركة مندوب الكويت الدائم لدى المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة م. يوسف جحيل.



وتتزامن مشاركة الكويت المنتظمة في أعمال المؤتمر العام وهو أعلى هيئة رئاسية لمنظمة (فاو) مع عضويتها الحالية بمجلس المنظمة وفي المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي المنبثق عن المجلس المستقل للمنظمة.