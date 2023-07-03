قدمت عضو المجلس البلدي م.شريفة الشلفان اقتراحا للمحافظة على نظافة الشواطئ. وقالت م.الشلفان في اقتراحها: تعتبر الشواطئ في الكويت من أهم المرافق العامة الترفيهية، ما يستدعي نظافتها لخلق بيئة ملائمة لروادها، لاسيما من أجل المحافظة على سلامتهم، كما أدى تزايد التعداد السكاني والسلوكيات السلبية من مرتادي الشواطئ، مثل التخلص من النفايات في غير الأماكن المخصص لها ورمي المخلفات في الخليج العربي إلى تجمع تلك النفايات على الشواطئ والحواجز الخرسانية والصخرية بين البحر والبر بشكل ملحوظ ومتزايد، ما يتطلب العمل على الحد من تأثير هذه السلوكيات السلبية. وأضافت: ولأن البلدية معنية بالنفايات البلدية الصلبة، ونظرا لتفاقم هذه المشكلة، فإنني اقترح الآتي:



٭ التعاون والتنسيق مع وزارة المالية لتحديد مداخل لآليات التنظيف للشواطئ العامة.



٭ أن تشمل عملية التنظيف جميع الحواجز الخرسانية والصخرية الفاصلة بين البحر والبر.



٭ وضع حاويات تتناسب مع الحاجة في جميع الشواطئ العامة.



٭ تحديد مواقع لتجميع المخلفات بعد رفعها من الشاطئ تمهيدا لنقلها إلى أماكن معالجتها أو ردمها من قبل البلدية.



٭ زيادة عدد اللافتات الإرشادية على جميع الشواطئ العامة لتوضيح العقوبات المترتبة على رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.



٭ التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الشواطئ.



وذلك بالتنسيق مع أي جهات للتحقق من نجاح المقترح والعمل على أي إجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود والحرص على تكثيف الرقابة على شركات النظافة وإلزامهم بتنظيف جميع الشواطئ العامة في البلاد بشكل دوري، مع التأكد من التزامهم بتنظيفها باستخدام الآليات المخصصة للتنظيف المتكونة من المشط الحديدي للدخول إلى المستوى السفلي من الرمال وسير فرز الصخور والنفايات وغير ذلك من الوسائل التقنية.