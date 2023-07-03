أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن هناك أولوية قصوى لإعادة الشكل الجمالي للمحافظات، وتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة باستثمارات تبلغ 12 مليار جنيه.



وقال آمنة ـ في بيان ـ «إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وحتى 30 يونيو 2023، لعبت الوزارة دورا مهما وحيويا في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية بكافة المحافظات، التي تشمل إنشاء المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة».



وأضاف: إن «الوزارة بذلت أيضا جهودا كبيرة بمجال تحسين البيئة والنظافة العامة على أرض المحافظات والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة، خاصة التراكمات التاريخية للمخلفات على أرض المحافظات».



وأوضح أنه تم أيضا إنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية في إطار المنظومة الجديدة، مما يمثل نقلة نوعية كبيرة للمواطنين من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، ويساهم في تحقيق انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة، منوها بإنجازات الوزارة في تنفيذ برامج منظومة المخلفات الجديدة، والتي تتضمن ثلاثة برامج رئيسية، منها إنشاء منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتي تتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة.



ففي مجال رفع تراكمات القمامة، بين آمنة أن إجمالي التراكمات التاريخية للقمامة بلغ 4.8 ملايين طن قمامة، حيث تم الانتهاء من رفع القمامة بـ46 موقعا بإجمالي تراكمات 2.7 مليون طن بتكلفة 293 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يجرى العمل على رفع 2.1 مليون طن، من بينها 300 ألف طن بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، و300 ألف طن بمحيط المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.



وفي مجال إنشاء المحطات الوسيطة، قال وزير التنمية المحلية «إن إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة، تم منها تسليم 14 محطة، كما بلغ إجمالي المحطات الوسيطة الثابتة 18 محطة، حيث تم الانتهاء من تسليم 9 محطات منها، ويجرى تنفيذ المتبقي».



وبمجال المدافن الصحية الآمنة، أشار إلى أنه تم الانتهاء من تسليم 21 مدفنا صحيا من إجمالي 41 مدفنا من المقرر إنشاؤها، ويجرى العمل في تنفيذ المتبقي، وهو 20 مدفنا صحيا.



وفي مجال مصانع المعالجة والتدوير وخطوط الفرز الأولى، أوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد المصانع المقرر إنشاؤها 12 مصنع معالجة وتدوير، حيث تم الانتهاء من تسليم 8 مصانع، منها 4 مصانع و4 خطوط، ويجرى العمل على تنفيذ المتبقي منها، وفيما يتعلق بخطوط فرز أولى فجار العمل على تنفيذ 4 خطوط.



وأشار إلى توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويا بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، الدقهلية، المنوفية)، لافتا إلى أنه تم شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات على أرض الجمهورية ورفع كفاءة 6000 معدة.