هادي العنزي



يفتتح منتخبنا الوطني لكرة السلة للسيدات في 6:30 مساء اليوم، مشواره في البطولة العربية الـ 13 لكرة السلة للسيدات بملاقاة منتخب سيدات مصر (أ)، فيما تفتتح البطولة بمباراة تجمع بين منتخب سيدات مصر (ب) مع نظيراتهن الجزائريات في 4:30 عصرا، وتقام جميع مباريات البطولة في مجمع الصالات المغطاة في العاصمة المصرية (القاهرة).



وتشارك في البطولة أربعة منتخبات، هي: مصر مستضيف البطولة بمنتخبين (أ) و(ب)، والكويت، والجزائر، والمغرب، وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية الاثنين المقبل، وتسبقها مباراة تحديد الفريق صاحب المركز الثالث.



وقد أقام منتخبنا الوطني للسيدات، الذي يشرف على تدريبه المدرب البحريني سلمان رمضان، معسكرا تدريبيا لمدة أسبوع في القاهرة قبل انطلاق البطولة لرفع جاهزية الفريق والاستعداد للبطولة، حيث لعب «أزرق» السيدات أكثر من مباراة ودية، كانت إحداها مع فريق سيدات نادي هومنتمن لكرة السلة.