انطلقت أمس منافسات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية، التي تستضيفها الجزائر حتى 15 يوليو الجاري، بمشاركة 8 منتخبات عربية. وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في مسابقة كرة القدم إلى مجموعتين، الأولى تضم الجزائر وعمان ولبنان والسودان، أما الثانية فتشمل السعودية وسورية وفلسطين وموريتانيا، حيث تقام مباريات البطولة في ولايتي عنابة وقسنطينة.



وشهدت الجولة الافتتاحية أمس أربع مباريات، بين منتخبي لبنان والسودان، والجزائر وعمان بملعب عنابة، فيما يحتضن ملعب قسنطينة مباريات المجموعة الثانية بين السعودية وسورية، ومنتخبي فلسطين وموريتانيا.



وتستمر مرحلة دور المجموعات من البطولة حتى يوم 8 يوليو الجاري، بينما تقام منافسات نصف النهائي في 11 من الشهر ذاته، على أن يتم لعب مباراتي المركز الثالث والنهائي في الرابع عشر من الشهر الجاري.



وفي السياق ذاته، بدأت بعض الوفود العربية المشاركة في دورة الألعاب العربية في التوافد على الجزائر استعدادا لانطلاق هذه المسابقة.



وستقام هذه الدورة على مستوى 7 ولايات جزائرية وهي: الجزائر العاصمة، وعنابة، وقسنطينة، ووهران، وتيبازة، والبليدة، وتيزي وزو.



ومن المقرر أن يشارك أكثر من 3500 رياضي من 22 دولة في هذه الدورة، للمنافسة في أكثر من 25 رياضة.



وتعد هذه هي المرة الثانية التي تنظم فيها الجزائر دورة الألعاب العربية عقب نسخة عام 2004.