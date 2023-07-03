عبدالعزيز جاسم



علمت «الأنباء» أن مجلس إدارة نادي كاظمة أبلغ محترف الفريق الأول لكرة القدم الأردني أحمد عرسان بعدم رغبته في تجديد التعاقد معه لموسم ثالث، وبذلك يكون المهاجم الأردني ثالث المحترفين المغادرين عن صفوف «البرتقالي» بعد المهاجم الإسباني جاي ديمبلي ولاعب الوسط الغيني أبوبكر سيلا، ويتواجد حاليا المدافعان الفلسطيني ميشيل ميلاد والجزائري عماد الدين عزي اللذان ينتهي عقدهما بعد 3 سنوات.



وكان النادي قد أعلن في وقت سابق تعيين فايز النصار على رأس الجهاز الإداري للفريق الأول بدلا من فواز بخيت وعصام سكين وجراح الظفيري الذين تقدموا لهم بالشكر على مجهودهم في السنوات الماضية.