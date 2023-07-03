

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما لتقديم خدمة كبرى لأحد لاعبي مان يونايتد الغائبين عن الساحة منذ نحو عام ونصف العام.



وذكرت صحيفة «ذا صن»، أن مدرب روما جوزيه مورينيو، تواصل مع لاعب مان يونايتد الشاب، ماسون غرينوود بشأن إمكانية انضمامه إلى الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة.



ولا يزال غرينوود ينتظر نتائج التحقيق الداخلي الذي يجريه يونايتد، بشأن اعتقاله في يناير 2022، بتهمة الاغتصاب.



لكن الشرطة أكدت في فبراير أن غرينوود «لم يعد يواجه إجراءات جنائية»، لأن النيابة العامة أسقطت جميع التهم.



واتصل مورينيو بوالد اللاعب لمنحه فرصة ثانية، إذا قرر يونايتد إرساله على سبيل الإعارة أو إلغاء عقده. وقال مصدر لـ «ذا صن»: «جوزيه اتصل باللاعب ووالده وأخبرهما بأن أفضل طريقة للخروج من وضعه الحالي هو بدء لعب كرة القدم، وفي النهاية ستختفي كل المتاعب»، مضيفا هذا الاتصال أسعد غرينوود ورفع معنوياته، إنه يريد العودة للعب وينتظر فقط أن يخبره يونايتد بقراره حول مستقبله. ويرتبط مورينيو وغرينوود بعلاقة قوية، منذ أن منحه فرصة اللعب لمان يونايتد قبل أعوام.