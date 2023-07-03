ذكرت عدة تقارير إعلامية فرنسية أن المدرب النمساوي آدي هوتر من المقرر أن يتولى تدريب فريق موناكو الفرنسي.



ومن بين هذه التقارير، ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن هوتر سيتم تقديمه خلال 48 ساعة، بعد الاتفاق على التفاصيل الأخيرة. ويبدأ موناكو استعداداته للموسم الجديد اليوم الاثنين بإجراء التشخيصات.



وانفصل موناكو عن المدرب البلجيكي فيليب كليمنت بعدما فشل في التأهل للعب بالبطولات الأوروبية في الموسم الماضي.



وفاز هوتر بلقب الدوري النمساوي مع فريق سالزبورغ ولقب الدوري السويسري مع فريق يانغ بويز قبل أن ينتقل لألمانيا لتدريب آينتراخت فرانكفورت لمدة 3 أعوام، حيث وصل معه للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي.



بعدها انتقل هوتر إلى بوروسيا مونشنغلادباخ، حيث قضى موسما واحدا فقط حتى 2022.