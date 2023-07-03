أعلن الإسباني سيسك فابريغاس، بطل العالم 2010 مع المنتخب الإسباني لكرة القدم، عن انتهاء مسيرته كلاعب وانتقاله لمجال التدريب.



وكتب فابريغاس (36 عاما) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه سيتولى في المستقبل تدريب فريق تحت 19 عاما والفريق الثاني لفريق كومو، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، الذي كان مرتبطا معه بعقد حتى نهاية مسيرته.



وكتب فابريغاس: «من المحزن للغاية أن يحين وقت اعتزالي، لدي ذكريات جميلة عن أيامي الأولى في برشلونة، ثم أرسنال، وبرشلونة مرة أخرى، وتشلسي، وموناكو وكومو»، مضيفا بعد 20 عاما من التضحيات المذهلة، الإخلاص والفرح، حان الوقت لأشكر وأودع هذه اللعبة الجميلة.



وانتقل فابريغاس من موناكو إلى كومو في العام الماضي، في موناكو لم يعد جزءا من التشكيل الأساسي وكان في الأغلب يجلس على مقاعد البدلاء بسبب الإصابة.



وتضمنت إنجازاته الحصول على كأس العالم 2010 وبطولة أمم أوروبا 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني.