أظهرت دراسة أجرتها جامعة زيوريخ وشملت نحو 700 شخص في أستراليا وكندا وأيرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة أن الأشخاص المتحدثين باللغة الإنجليزية «واجهوا صعوبة في التمييز بين التغريدات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي والتغريدات البشرية».



وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة «تقدم العلوم» أن الأشخاص الذين شملهم المسح كانوا يشعرون بالحيرة أحيانا عندما يكون مطلوبا منهم تمييز التغريدات الدقيقة والأخرى غير الدقيقة من بين التغريدات المكتوبة بالذكاء الاصطناعي.



وفي هذا الصدد، قال جيوفاني سبيتالي من معهد أخلاقيات الطب الحيوي وتاريخ الطب التابع لجامعة زيوريخ إن «هذه النتائج توضح أن نموذج الذكاء الاصطناعي لمنصة (جي.بي.تي3)- وغيره من نماذج اللغات الكبيرة، يمكن أن تقوم بتوفير المعلومات لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أو تضليلهم بصورة أكبر مما يمكن أن يفعله البشر».



وطلب سبيتالي وزملاؤه في الدراسة من المشاركين في المسح «تقييم التغريدات البشرية والآلية التي تحتوي على معلومات دقيقة وغير دقيقة، بشأن مجموعة واسعة من الموضوعات ومنها اللقاحات والتوحد وتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات وفيروس كورونا المستجد والتغير المناخي».