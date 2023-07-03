أمير زكي



كشف مصدر مطلع في قوة الإطفاء العام، عن انتهاء الإجراءات والترتيبات للإعلان عن دورات لقبول ضباط صف في قوة الإطفاء العام بتخصصات عدة من بينها تخصص خاص بالمكافحة ومشغلي آليات إطفاء، لافتا إلى أن الأعداد المتوقع قبولها ستكون بالمئات، ومرجحا الإعلان عن هذه الدورات قريبا. وأشار إلى ان الدورات المزمع الإعلان عنها لتغطية التوسع في مراكز الإطفاء والمهام الكبيرة التي يقوم بها رجال القوة.



وقال المصدر إن هناك اشتراطات لابد من وجودها في المتقدمين منها السن والطول وغيرهما من الاشتراطات، إلى جانب إجادة السباحة، على أن تجرى اختبارات للمتقدمين، وفي حال تزايد أعداد المتقدمين سيتم عمل قرعة.



وحول احتمالية قبول جميع المتقدمين خاصة أن هناك أمورا مشابهة في دورات لقطاعات عسكرية، قال المصدر إن هذا الأمر يختص به النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ومتى صدرت تعليمات فستكون موضع تنفيذ من قبل قوة الإطفاء. وأكد المصدر أن ضباط الصف في قوة الإطفاء يقتصر قبولهم على المواطنين فقط وليس هناك توجه لقبول غير محددي الجنسية، لافتا إلى أن أعداد المتقدمين من المواطنين في أي دورة للإطفاء تكون كبيرة جدا وتفوق العدد المطلوب.