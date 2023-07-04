يحتفل منظمو بطولة ويمبلدون للتنس بإنجازات الإسباني روجيه فيدرر في البطولة وذلك خلال حفل خاص سيقام اليوم في الملعب الرئيسي.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن الفائز بلقب البطولة ثماني مرات، والذي أعلن اعتزاله في سبتمبر الماضي، سيزور البطولة التي شهدت لحظات كثيرة عظيمة بالنسبة له، وسيتم تكريمه قبل بداية اللعب.



وأعلنت سالي بولتون الرئيس التنفيذي هذه الأنباء، وقالت: «يشرفني أن أقول إن روجيه سيتواجد معنا وستكون لدينا لحظة احتفالية خاصة في الملعب الرئيسي قبل انطلاق المنافسات فقط لتكريمه بصفته أكثر رجل توج بلقب منافسات فردي الرجال هنا في ويمبلدون».



وأضافت: «بالنسبة لهؤلاء المحظوظين الذين لديهم مقاعد في الملعب الرئيسي سأشجعهم على التواجد في مقاعدهم، وسنحظى بلحظة احتفال بإنجازات روجيه ونشكره على كل الذكريات».



وكشفت بولتون عن أنه تم توجيه الدعوة للأميركية سيرينا وليامز لكنها لم تكن قادرة على السفر.