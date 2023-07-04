أعلن نادي ستراسبورغ الفرنسي والمملوك أميركيا، عن تعيين قائد منتخب فرنسا السابق باتريك فييرا مدربا جديدا له بعقد لمدة 3 سنوات.



ويحل فييرا (47 عاما) خلفا لفريديريك أمنونيتي المقال الأسبوع الماضي، بعدما احتل ستراسبورغ المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق مركزين وخمس نقاط عن منطقة الهبوط.



وقال رئيس النادي الفرنسي مارك كيلر «أرحب بباتريك فييرا الذي أعرفه من المنتخب الفرنسي، ويسعدني جدا أن أرحب به في ستراسبورغ».



وأضاف «إنه يتطابق مع المواصفات التي كنا نبحث عنها: مدرب ذو خبرة دولية، ولديه أيضا معرفة جيدة بدوري الدرجة الأولى واللاعبين الشباب».



وبات النادي الفرنسي في كنف ملكية جديدة، بعدما استحوذ عليه كونسورتيوم «بلوكو» الأميركي الذي يقوده مالك تشلسي تود بوهلي وشركة «كليرلايك كابيتال» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.



ولعب فييرا 107 مباريات وكان قائدا في 21 مباراة، وحقق لقبي مونديال 1998 وكأس أوروبا 2000.



وكلاعب وسط ميدان، تنقل فييرا بين أندية ميلان، أرسنال، يوفنتوس، إنتر، وأخيرا مان سيتي، حيث بدأ مشواره التدريبي، قبل أن يتولى تدريب نادي نيويورك سيتي الأميركي، نيس الفرنسي، وكريستال بالاس.