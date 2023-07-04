بيعت مؤخرا حقيبة يد مجهرية بحجم 657×222×700 ميكرون (أو أقل من 0.03 بوصة)، بأكثر من 63 ألف دولار في مزاد عبر الإنترنت.



واستوحيت حقيبة اليد، ذات اللون الأخضر المصفر المشع، والتي بالكاد يمكن رؤيتها بالعين المجردة، من التصميم الشهير لحقائب يد «لويس فويتون»، وهي من صنع مجموعة فنية في مدينة نيويورك الأميركية، بحسب موقع شبكة «سي.إن.إن».



وأطلقت المجموعة الفنية MSCHF، ومقرها بروكلين، على هذا التصميم اسم Microscopic Handbag، أي حقيبة يد مجهرية، حيث تدعي المجموعة أن الحقيبة ضيقة بما يكفي لتمريرها عبر عين الإبرة وأصغر حجما من حبة ملح البحر.



وصنع هذا الجسم باستخدام تقنية البلمرة ثنائية الفوتون، وهي تقنية تصنيع تستخدم لطباعة ثلاثية الأبعاد لأجزاء بلاستيكية بأحجام المايكرو.



وبيعت حقيبة اليد إلى جانب مجهر مجهز بشاشة رقمية يمكن من خلاله رؤية الجسم المجهري.



ويبدو أن تصميم الحقيبة مستوحى من حقيبة OnTheGo التي تنتجها العلامة الفرنسية، وتمت استضافة عملية البيع بواسطة دار مزادات Joopiter عبر الإنترنت، والتي تأسست من قبل المغني ومصمم الأزياء الأميركي فاريل ويليامز.