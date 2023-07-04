كشفت إحدى الصحف الرياضية التركية عن تقدم نادي بيشكتاش ثالث الدوري التركي بعرض رسمي لنادي الزمالك لضم لاعبه الأبرز أحمد سيد زيزو، ويسعى الفريق التركي لتدعيم خط هجومه قبل دخوله معترك الدوري الأوروبي الموسم القادم غير أن مسؤولي النادي الأبيض رفضوا العرض المقدم لاحتياج الفريق إلى جهود اللاعب خاصة مع خروجه خالي الوفاض من سباق الموسم الحالي، ما تسبب في غضب زيزو.



ويلعب الزمالك اليوم مع المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر في الثامنة والنصف مساء، كما يلتقي في نفس الدور فريقا النجوم وإنبي في السادسة مساء.



من ناحية أخرى، تسبب التعادل السلبي الذي فرضه فيوتشر أول من أمس على الأهلي في تعاظم أهمية لقاء الديربي بين الأهلي والزمالك والمقرر له 13 يوليو الجاري، إذ يحتاج المارد الأحمر إلى إجمالي 8 نقاط من مبارياته السبع المتبقية، وفي حال فوز الأهلي على الإسماعيلي غدا والاتحاد السكندري الأحد القادم سيكون لقاء الديربي هو اللقاء الفاصل لعودة درع الدوري إلى الجزيرة إذا ما تمكن الأهلي من تحقيق الفوز.



جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج إلى الفوز في مبارياته القادمة بدون أي تعادل أو خسارة ليحطم رقمه القياسي والخاص بتحقيق أعلى عدد من النقاط في تاريخ الدوري الممتاز والمسجل في موسم 2019-2020 برصيد 89 نقطة حيث يمتلك في رصيده حاليا 69 نقطة ولا يزال أمامه 21 نقطة يمكن الفوز بها ليصل للنقطة 91.



فيما انفجر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غضبا بعد لقاء فيوتشر وصرح أمام وسائل الإعلام بأن ما يحدث في الكرة المصرية من إضاعة وقت المباراة أمر فج وسخيف وتجاوز كل الحدود، وعقب قائلا: هذه ليست كرة قدم.. في كل مرة يسقط لاعب وينهض بعدها بدقائق دون إصابة.. لابد من تدخل قوي وصريح ضد هذه التصرفات.