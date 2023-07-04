حقق الزورق الكويتي «رهيب ١٧» بقيادة بطلي الكويت خالد كرم ومساعده عادل شريدة فضية فئة (P class) ذات المحرك الواحد بقوة 150 حصانا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة ٢٠٢٣ التي اختتمت أمس الأول في بلجيكا ونظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة بمشاركة دولية واسعة.



وأشار رئيس وفد المنتخب علي الشمالي إلى أنه وبالرغم من الظروف الجوية الصعبة التي وصلت فيها سرعة الرياح من 30 إلى ٤٠ كيلومترا في الساعة وارتفاع الأمواج من ٦ إلى ٨ أقدام وسوء الطالع في الأعطال التي حصلت للمحركات، إلا أنه تم الفوز بالمركز الثاني في هذه الفئة، وهي المشاركة الأولى للمنتخب الكويتي فيها.



وحول مشاركة المنتخب في الفئة (B class) للزوارق ذات المحرك الواحد بقوة 300 حصان عن طريق الزورق (رهيب ١٧) بقيادة البطلين العالميين بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي، ذكر الشمالي ان الزورق كان ضمن المراكز الأولى المتقدمة حتى اللفة التاسعة، حيث تعطل المحرك بشكل كامل، مما أدى إلى خروجه من مسار المنافسة في الوقت الذي مازال فيه متصدرا للبطولة على مستوى الترتيب العام وعلى ضوء نتائج الجولة السابقة.



وأضاف الشمالي أن معظم المنتخبات المشاركة عبرت عن امتعاضها لتنظيم الجولة في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، والتي كان لها تأثيرها المباشر على المتسابقين.