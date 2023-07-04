القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان عن شروط وقواعد الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2023 - 2024 مع الالتزام بقواعد التنسيق بأن يتم القبول للمجموع الأعلى، على أن يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.



وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.حسام عبدالغفار إلى أن شروط وقواعد القبول للدراسة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض تضمنت الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في نفس العام مع دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة، حيث تتم إجراءات التنسيق والقبول بكل مركز إداري على حدة، وذلك حرصا على توطين كل طالب بمحافظته ولا يقبل طلاب من خارج المحافظة مع عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة، والتي لا تزيد في الفصل الواحد على (25 إلى 30) طالبا.



وأضاف أن شروط الالتحاق تتضمن تفرغ الطالب للدراسة، بموجب إقرار منه بذلك مصدق عليه من ولي أمره، كما يشترط اجتياز عدد من الاختبارات التي تشمل مستوى اللغتين العربية والإنجليزية، والتعامل مع الحاسب الآلي، موضحا أن درجات القبول لا تقل عن 70% لكل مادة منهما، بالإضافة إلى اجتياز كشف الهيئة (الاختبار النفسي، قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، التناسق بين الوزن والطول).



من جهتها، أشارت رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان د.علا خير الله إلى أن الكشف الطبي للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض الثانوية الفنية يكون من خلال القومسيون الطبي بكل محافظة، ويتضمن كشف نظر، وباطني، واختبار مخدرات، حيث يتم توقيع الكشف الطبي للطلاب المقبولين فقط، على ألا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد انتهاء إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، بعدها يقدم الطالب الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائي تحدده مديرية الصحة التابع لها.



وأوضحت أنه من المقرر فتح باب التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض اليوم الموافق الرابع من شهر يوليو، بإدارات التدريب في مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.