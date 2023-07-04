التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس برئيس البرلمان في هنغاريا الصديقة لاسلو كوفير وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الشيخ سالم العبدالله والوفد المرافق إلى العاصمة الهنغارية بودابست.



وتركز اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي بين الكويت وهنغاريا والدفع بالروابط السياسية والشراكة المستدامة بين البلدين والشعبين الصديقين، كما تم بحث سبل تعزيز التبادل الثقافي والتعاون في مجالات القانون والتشريعات والتأكيد على حرص الجانبين للأخذ بعلاقات الصداقة والتقارب الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.



من ناحيته، أكد وزير الخارجية على متانة العلاقات التي تربط البلدين وشعبيهما والقواسم المشتركة التي تجمعهما، خاصة أنها شعوب جبلت على الديموقراطية والإنسانية وتؤمن إيمانا مطلقا بأهمية الاستقرار وبناء جسور الحوار ومحبة السلام والحيادية.



من جانبه، أثنى رئيس البرلمان الهنغاري على العلاقات الودية والتاريخية التي تربط الكويت وهنغاريا وما تشهده مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين من تطور ونماء مستمرين، مؤكدا حرصه على تعميق الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين. وتم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية دعم الجهود الدولية لحفظ أمن واستقرار الشعوب وتوحيد المواقف الداعمة لإحلال السلم والأمن الدوليين.