الأستاد ناقش مع قيادات الوزارة الخطط والمشاريع الجارية والمستقبلية

ارتفاع طفيف في مؤشر الأحمال إلى 15660 ميغاواط بسبب عودة الدوامات



دارين العلي



قـالـت مـصـادر في وزارة الكهرباء والماء إن الوزارة انتهت من إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بقطاعاتها تمهيدا لرفعه إلى جامعة الكويت، وذلك لمراجعته ومطابقة الوصف الوظيفي مع كل اختصاص، قبل أن يتم إرساله مرة أخرى إلى وزارة الكهرباء والماء لتقوم بدورها بإرساله إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتماده. وكشفت المصادر لـ «الأنباء» عن أن إرسال الوزارة الهيكل في البداية إلى جامعة الكويت لمراجعته، يأتي بناء على الاتفاقية الموقعة سابقا بين الوزارة والجامعة ممثلة بمركز التميز في الإدارة بكلية العلوم الادارية، حيث كانت هناك مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء وتعديل الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لكل وحدة تنظيمية، مشيرة إلى ان الهيكل تضمن استحداث إدارات جديدة، من ابرزها إدارة الطاقة المتجددة.



من جانب آخر، واصل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد أمس، خلال اجتماعه مع قياديي الوزارة، استكمال الحديث عن خطط ومشاريع قطاعات الوزارة، حيث استعرض بقية وكلاء القطاعات الرؤى والخطط الموجودة لدى كل قطاع.



وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة ان «الوكلاء المساعدين قدموا نبذة عن مشاريعهم التنموية المدرجة في خطة الوزارة، والمشاريع الجاري تنفيذها والأخرى المزمع تنفيذها مستقبلا».



وفي سياق منفصل، سجل مؤشر الأحمال أمس، ارتفاعا طفيفا في معدلات استهلاك التيار، مسجلا الرقم 15660 ميغاواط، نتيجة عودة الدوامات في الجهات الحكومية.