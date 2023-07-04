بداح العنزي



أعلنت رئيسة لجنة المخطط الهيكلي المعمارية في المجلس البلدي م.شريفة الشلفان عن انتهاء اللجنة من مناقشة التقرير الخاص بإبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي الرابع ووضع الملاحظات المناسبة عليه ورفعه إلى المجلس البلدي لمناقشته في الجلسة التي سيعقدها يوم الاثنين المقبل.



وقالت الشلفان: أنجزنا خطوة مهمة من مراحل إقرار هذه الخطة التي تعتبر إحدى أهم خطط الدولة طويلة المدى التي ستحدد مسار التنمية للعشرين سنة القادمة، مبينة أن المخطط الهيكلي يضع تصورا عصريا للتخطيط العمراني في الكويت ويسعى لرفع جودة الحياة للسكان وتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة.



وأعربت عن شكرها لأعضاء اللجنة للجهد المبذول في تقرير اللجنة ومشاركتهم الفعالة، ولفريق المخطط الهيكلي في الجهاز التنفيذي على تعاونهم وعرضهم لمستندات المخطط خلال 22 اجتماعا بالإضافة إلى عقد ورشتي عمل خاصتين لمناقشة تطوير منظومة النقل في الكويت، مشيدة بجهود جميع من شاركوا في تلك الاجتماعات والورش من خلال تقديم الملاحظات ودعم اللجنة.



وأشارت إلى حرص اللجنة عند مراجعة تلك المستندات على أن تكون ملاحظاتها مستندة إلى مدى التطابق مع رؤية الدولة والأهداف والسياسات الأربع الموضوعة أساسا في المخطط الهيكلي الرابع وهي ضمان اقتصاد متنوع وخلق شبكة نقل متعددة الوسائل وضمان تحقيق مشاريع تطوير الاستعمالات المختلطة وتوفير بنية تحتية ونظم متكاملة، إضافة إلى إمكانية تطبيق الخطط والمفاهيم في المخطط الهيكلي الرابع بما يتناسب مع الكويت.