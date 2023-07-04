دمشق - هدى العبود



كشفت الفنانة ديمة قندلفت من خلال تصريحات صحافية، عن تعرضها لمشاكل صحية أثناء تصوير مسلسل ستيليتو، كاشفة أن ظروف العمل كانت متعبة في ظل درجات حرارة منخفضة وبلباس صيفي ولساعات طويلة، وهو ما اضطرها للخضوع للعلاج، بالإضافة إلى ارتداء الكعب العالي فترة طويلة، والذي أدى إلى تأذي عمودها الفقري وعضلاتها.



وبالحديث عن شخصية «فلك» التي أدتها ضمن المسلسل، أوضحت قندلفت أنها أرادت تقديم الشخصية الشريرة، رغم خوفها من عدم تقبل الجمهور لها، لتفاجأ لاحقا بمدى حب الناس للشخصية لدرجة أن البعض شعر بأن نهاية «فلك» تعني نهاية ستيليتو، مضيفة أنها توقعت نجاح العمل لكن ليس إلى هذا المستوى.



وبينت قندلفت أن شخصية «فلك» نقطة تحول في مسيرتها الفنية، لكنها لا تعتبره «دور العمر»، كي لا تبخس أدوارها السابقة حقها، مضيفة أن عرض المسلسل على محطة مهمة في الوطن العربي، هو ما تسبب في اتساع قاعدتها الجماهيرية، إضافة إلى مشاركة نجوم كبار فيه، مؤكدة أنه لم يتخذ قرار بعد بوجود جزء ثان من المسلسل.



وأشارت قندلفت إلى أن اختلاف طريقة عمل الأتراك في التصوير والثقافة واللغة أحدث سوء فهم في بعض الأحيان، مضيفة أن المخرج المنفذ أنقذ الوضع كونه يتكلم اللغة العربية «المكسرة»، وهذا بالتأكيد لم يمنعها من تعلم بعض مفردات اللغة التركية.



من جانب آخر، لفتت قندلفت إلى أنها ترددت في أداء شخصية «بدور» في مسلسل العربجي بسبب الإرهاق، إلا أن أداء شخصية «الداية» لأول مرة، إضافة الى اختلافها عن دور الداية التقليدي أنهى ترددها، مشيرة إلى أن المخرج سيف الدين سبيعي أظهر الشخصية بشكل أفضل، حيث أخرج خباياها وردات فعلها بصورة مميزة.