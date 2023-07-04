بيروت ـ بولين فاضل



لم تغن الفنانة ماجدة الرومي خلال حفلتها الأخيرة في جامعة اللويزة في لبنان قصيدتها الجديدة الخاصة ببيروت لكونها ستطلقها مرفقة بكليب عشية الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس.



القصيدة من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني ومن ألحان يحيى الحسن وهي بعنوان «عندما ترجع بيروت الينا بالسلامة»، ومما تقول «عندما ترجع بيروت الينا بالسلامة، عندما ترجع بيروت التي نعرفها مثلما ترجع للدار الحمامة، سوف نرمي في مياه البحر أوراق السفر، وسنستأجر كرسيين في بيت القمر، وسنقضي الوقت في زرع المواويل وفي زرع الشجر».



وبعد حفلة لبنان، تستعد ماجدة الرومي لإحياء حفلة غنائية في الأردن مع إمكان أن تكون هناك حفلات أخرى في الخارج هذا الصيف.