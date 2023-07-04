عبدالعزيز جاسم



عقد رئيس مجلس إدارة نادي النصر ورئيس جهاز الكرة خالد الشريدة في حضور عدد من أعضاء المجلس، اجتماعا مع لاعبي الفريق الاول لكرة القدم طالبهم خلاله ببذل أقصى جهدهم من أجل الظفر بالألقاب والصعود لمنصات التتويج.

وأكد الشريدة أن الطموح في الموسم الجاري يتمثل في المنافسة بقوة على جميع البطولات في ظل دعم الفريق بقوة بصفقات متميزة محلية وأجنبية، مضيفا أن عودة المدرب ظاهر العدواني لتدريب الفريق مكسب كبير للنادي.

ولفت إلى أن اللاعبين عقدوا العزم على تحقيق النتائج المأمولة، والتي تتماشى مع طموح مجلس الإدارة، مشددا على أن الموسم المقبل سيشهد منافسة مشتعلة على البطولات.

وأوضح الشريدة أن النصر سيلعب خلال الأيام المقبلة مباراتين وديتين سيحددهما الجهاز الفني في وقت لاحق، مبينا أن وفد الفريق سيغادر إلى صربيا يوم 28 الجاري للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى 20 أغسطس المقبل.

إلى ذلك، عقد مدرب الفريق ظاهر العدواني اجتماعا آخر شرح فيه للاعبين السياسة التي سيتبعها في الموسم المقبل، مشددا على ان المشاركة ستكون دائما للأفضل فنيا وبدنيا والتزاما بالتعليمات.

من جانبه، قال نائب رئيس جهاز الكرة أحمد فيصل أبا الصافي ان النصر تعاقد مع المحترفين السوري عبدالله الشامي، والجزائري أيمن لقجع والليبي المعتصم اللافي.

وأشار إلى أن المحترفين سينضمون إلى صفوف النصر قبل 25 الجاري، مؤكدا ان المستوى الفني والبدني لعبدالرحمن باني هو الفيصل في استمراره مع العنابي.

ويواصل فريق النصر تدريباته اليوم على الملعب الفرعي، بقيادة ظاهر العدواني، العائد لتولي المهمة مجددا، استعدادا للموسم الجديد. وكان النصر قد دشن تدريباته مساء السبت الماضي على الملعب ذاته، بمشاركة 25 لاعبا محليا، بينهم عبدالرحمن باني بعد انقطاع عن ممارسة الكرة.