هادي العنزي



زكّت الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة ضاري برجس رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2023-2027، وذلك بعد اجتماعها مساء أمس في مقر الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، بضاحية صباح السالم.



وشهد مجلس الإدارة الجديد ولادة متعسرة، بعدما تدخل الاتحاد الدولي للعبة (FIBA)، ورفض مشاركة أعضاء اللجنة الخماسية التي شكلتها الجمعية العمومية في 22 مايو الماضي، في الانتخابات المقبلة، ليستقيل أعضاء اللجنة، ويعقد بعدها اجتماع ثان للجمعية العمومية، اختارت على أثره لجنة خماسية ثانية برئاسة أحمد الذايدي، والتي بدورها تولت إدارة شؤون الاتحاد وتسيير العاجل من أموره، ودعت لعقد جمعية عمومية ثانية (أمس) لانتخاب مجلس إدارة جديد لكرة السلة.



كما زكت الجمعية العمومية والمكونة من 13 ناديا، ثامر الشنفا أمينا للسر العام (التضامن)، وعويد العنزي أمين السر المساعد (الصليبخات)، فيما نال مرشح نادي الساحل غازي العتيبي ثقة الجمعية العمومية لأمانة الصندوق.



ويتكون مجلس الإدارة الجديد من تسعة أعضاء، وترشح لعضوية مجلس الإدارة وليد الرجيبة (كاظمة)، ونوح خلف (اليرموك)، ومحمد الحساوي (الكويت)، ووليد الشمري (الشباب)، وفهد البوص (برقان). ويتوقع أن يخاطب مجلس الإدارة الجديد برئاسة برجس الاتحاد الدولي للعبة خلال اليومين القادمين لإخطاره بانتخابه من قبل الجمعية العمومية، والتواصل معه وفق الاطر البروتوكولية.