أعلن نادي نيوكاسل عن التعاقد مع الإيطالي ساندرو تونالي لاعب وسط ميلان بعقد لخمس سنوات حتى 2028.

ولم يكشف نيوكاسل عن أي تفاصيل مادية بينما ذكرت تقارير بريطانية أن النادي الإنجليزي دفع 70 مليون يورو (76.28 مليون دولار) مع بنود الحوافز الإضافية. وقال تونالي «أولا وقبل أي شيء أود أن أشكر نيوكاسل على منحي فرصة رائعة في مسيرتي.

أريد أن أرد الثقة داخل الملعب وأقدم قصارى جهدي كما هو الحال دائما». وهذه الصفقة ستجعل تونالي أغلى لاعب إيطالي على الإطلاق، كما أنها صفقة قياسية لميلان حيث كانت أكبر صفقة سابقة عندما باع البرازيلي كاكا إلى ريال مدريد مقابل 68 مليون يورو في 2009.

وقاد تونالي، الذي يوصف بأنه يسير على خطى أندريا بيرلو، ميلان لحصد لقب الدوري لأول مرة في 11 عاما بموسم 2021-2022، وكان من أهم عناصر وصول ناديه إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وشارك تونالي في مباريات أكثر من أي لاعب آخر في ميلان خلال الموسم الماضي، حيث خاض نحو 4000 دقيقة في كل المسابقات.