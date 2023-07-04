

أعلنت منصة زاد، رائدة الاستثمار الرقمي والأولى من نوعها في الكويت والمقدمة من «بيت الأوراق المالية»، عن تتويجها بجائزة «أفضل شركة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط لعام 2023»، وذلك خلال حفل جوائز القادة في قطاع التكنولوجيا المالية الذي نظمته مجلة رواد الأعمال للشرق الأوسط (Entrepreneur ME) مؤخرا في دبي. وتأتي هذه الجائزة تأكيدا على الدور المهم والأساسي الذي تقوم به منصة زاد في تغيير مفهوم وآليات الاستثمار المالي في السوق الكويتي والمنطقة، ودليلا على النجاحات المتلاحقة التي حققتها منذ انطلاقتها في بداية العام الحالي.



وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن الخرافي، الرئيس التنفيذي لتطبيق زاد ورئيس قسم التكنولوجيا المالية في بيت الأوراق المالية: نفتخر بحصولنا على هذه الجائزة المتميزة، والتي نرى فيها تقديرا مهما لجهودنا المتواصلة واستراتيجيتنا المدروسة والخطوات المتقدمة التي عملنا على إنجازها لنصل إلى هذه اللحظة الفارقة في مسيرتنا المستمرة، والتي تشكل دافعا للمضي قدما نحو مستقبل يتميز بالمزيد من النجاحات.



من جانبه، أوضح عبدالله الأنصاري، نائب الرئيس التنفيذي لتطبيق زاد ونائب رئيس قسم التكنولوجيا المالية في بيت الأوراق المالية، أن المنصة تنتقل، منذ اليوم الأول، من إنجاز إلى آخر بثبات وقوة محققة معدلات نمو غير مسبوقة تتجاوز التوقعات، وذلك بفضل الجهود الكبيرة وثقة عملائها في الكويت والمنطقة، وقال: إننا نرى في هذا التكريم المهم دليلا واضحا على بصمتنا المالية الإيجابية التي تمكنت زاد من تركها لدى المتداولين والمستثمرين في إطار المنافسة بين العديد من الشركات والمنصات المالية التي تعمل في هذا المجال.



بدوره، قال عبدالله العتيبي، نائب الرئيس التنفيذي لتطبيق زاد ونائب رئيس قسم التكنولوجيا المالية في بيت الأوراق المالية: يسعدنا الحصول على هذه الجائزة الفريدة التي تؤكد تميزنا كمنصة متكاملة تعمل بمعايير عالمية وقدرتنا على المنافسة وتحقيق أفضل النتائج لعملائنا، محليا وإقليميا، بهدف تحقيق رضاهم ومواكبة تطلعاتهم وترقية خدماتنا بناء على ملاحظاتهم وأفكارهم، مشيرا إلى أن زاد تحافظ على تصنيفها ضمن أكثر 10 تطبيقات مالية تحميلا منذ انطلاقتها الأولى، وذلك من خلال مواصلة خلق الفرص الاستثمارية المتنوعة وتوفير الخدمات المخصصة.



وختاما، أضاف يوسف الغانم، الرئيس التنفيذي لبيت الأوراق المالية: «إننا فخورون بما تقدمه منصة زاد المدارة من مجموعة من شباب الكويت، حيث حققت انجازات تحسب للكويت في مجال التكنولوجيا المالية».



وتجدر الإشارة إلى أن منصة زاد تعمل على تبسيط عملية الاستثمار والتداول من خلال طرح خدمة المستشار الرقمي الذكي (روبو) في شهر أغسطس المقبل خلال العام الحالي، إضافة إلى المزيد من المنتجات والخدمات الجديدة المتوقع إطلاقها خلال الربع الأخير من 2023.