سجلت شركتا «تسلا»، و«بي واي دي»، أرقاما قياسية في المبيعات في الربع الثاني، لتوسيع تقدمهما كأفضل شركات صناعة السيارات الكهربائية مبيعا في العالم.



وسلمت شركة تسلا 466140 سيارة في جميع أنحاء العالم، متجاوزة تقديرات «وول ستريت»، بينما سجلت «BYD»، ماركة السيارات الأكثر مبيعا في الصين، أفضل ربع لها على الإطلاق، حيث باعت 700244 سيارة كهربائية بالكامل ومركبة هجينة تعمل بالكهرباء.



وارتفع سهم تسلا بأكثر من 6% في تعاملات ما قبل السوق بالولايات المتحدة، بينما قفز سهم BYD بنسبة 5% في هونغ كونغ. كما تقدمت أسهم موردي بطاريات السيارات الكهربائية شركة «Contemporary Amperex Technology»، و«LG Energy Solution».



وتعهدت تسلا بالضغط من أجل المزيد من الحجم حتى لو كان ذلك على حساب الربحية، مما يضع مزيدا من الضغط على شركات صناعة السيارات القديمة التي لم تواكب السيارات الكهربائية وتنازلت عن حصتها الإجمالية في السوق.



وتوقع المحللون الذين استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم أن تسلا ستسلم 448.350 سيارة في الأشهر الثلاثة الماضية.



من جانبه، قال محلل «روبرت دبليو بيرد» بن كالو: كان الناس لايزالون يستعدون لجولة أخرى من تخفيضات الأسعار، وهذا الرقم الكبير للتسليم يجعل ذلك أقل خطورة، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ». وتعد عمليات التسليم هي الأكبر في ربع السنة لشركة تسلا، وزيادة بنسبة 83% عن العام الماضي. أنتجت الشركة 13560 سيارة أكثر مما سلمته في الربع الأول، بعد أن تجاوز الإنتاج المبيعات بنحو 18000 سيارة في الربع الأول.



وقال كالو: كان الجميع قلقا بشأن بناء المخزون، ويبدو أنهم قد تطبعوا، إذ تقلص معدل التغير بين الإنتاج والتسليم، وهو ما تعهدت به تسلا.



وبالإضافة إلى خفض الأسعار عبر تشكيلة سياراتها هذا العام، قدمت تسلا امتيازات مثل 3 أشهر من الشحن السريع المجاني في الولايات المتحدة لإغراء المشترين. وتوقع بعض المحللين استمرار تخفيضات الأسعار في العام المقبل.



واستحوذ الطراز 3 وY على 96% من مبيعات الربع الأخير. كما تصنع تسلا أيضا الطراز S وX.



وتعد تسلا أكبر صانع للسيارات الكهربائية إلى حد بعيد في الولايات المتحدة، لكنها تواجه منافسة شديدة حول العالم من الشركات ذات التشكيلات الحديثة.



وفي الصين - السوق رقم 2 في العالم - تخلفت تسلا كثيرا عن «BYD»، التي لديها طموحات عالمية متزايدة. وأعلنت شركة تسلا الأسبوع الماضي أنها ستخفض أسعار طرازاتها من السيارات الفاخرة في البلاد بأكثر من 4.5%، بعد قرار منح إعانات نقدية لبعض المشترين من طراز 3 سيدان. واكتسبت «BYD» مكانة على تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل، حيث ضاعفت عمليات التسليم تقريبا مقارنة بالعام الماضي إلى 352،163 وحدة في الربع الثاني.



وارتفع إجمالي مبيعات الشركة التي تتخذ من مدينة شينزين مقرا لها بنسبة 98% مقارنة بالعام الماضي. كان أفضل ربع سابق لشركة BYD هو الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022. باعت الشركة رقما قياسيا بلغ 251،685 سيارة طاقة جديدة في يونيو.



فيما سجلت الشركة الصينية الصغيرة الناشئة «Li Auto» ارتفاعا شهريا جديدا بلغ 32575 عملية تسليم، في حين شهدت شركتا «Xpeng»، و«Nio Inc» زيادات متواضعة.



كما تميزت العلامة التجارية «Aion» التابعة لشركة «Guangzhou Automotive Group» بشهر قوي آخر من المبيعات، حيث تم تسليم 45،013 عملية تسليم.



بدورها، قالت محللة بلومبيرغ إنتليجنس للسيارات والبطاريات الكهربائية، جوانا تشين، إن مبيعات يونيو تظهر أن الطلب على سيارات الطاقة الجديدة لايزال قويا للغاية على الرغم من العوائق الاقتصادية للصين.