تباينت وجهات النظر في إدارة برشلونة بشأن التعاقد مع لاعب وسط جديد، لتعويض رحيل المخضرم سيرجيو بوسكيتش.



ووفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، استقر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على صفقة أوريل روميو لاعب جيرونا، ويرى أنه الخيار الواقعي للعب أمام خط الدفاع. وترى إدارة برشلونة أن الصفقة ممكنة ويمكن للنادي الكتالوني الاتصال بجيرونا هذا الأسبوع لحسمها، إذا حدث توافق كامل بين المديرين والجهاز الفني.



ويرى جزء كبير من الإدارة الرياضية أن روميو المرشح المثالي لهذا الدور، باستثناء ديكو المدير الرياضي، الذي يدعو لتأجيل الصفقة لبعض الوقت، من أجل التحقق إذا كانت هناك خيارات أخرى في السوق. وعلى العكس، يرغب تشافي في حسم الصفقة في أسرع وقت، لأنه يتوقع عدم وجود خيار أفضل أمام «البارسا» بهذا السعر (10 ملايين يورو).



ويعتقد مسؤولو برشلونة أن الاتفاق مع اللاعب لن يكون مشكلة، لأنه يوافق على العودة إلى برشلونة، كما أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 10 ملايين يورو.



وسيحاول برشلونة، إذا قرر التفاوض بشأن الصفقة، خفض قيمة الشرط الجزائي عن طريق إدراج بعض لاعبي الأكاديمية في الاتفاق بين الناديين. إلى ذلك، تحدث خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن موقف «البارسا» من المشاركة في دوري أبطال أوروبا وقيد اللاعبين الجدد في رابطة «الليغا».



وقال برشلونة، في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «نحن في فترة جيدة جدا، لقد أوضح المحققون أنه لا توجد أسباب لفرض عقوبات علينا في دوري الأبطال، آمل أن يتم تأكيد ذلك في النهاية، نحن سعداء ونفهم أن الأمر يجب أن يكون كذلك»، مضيفا: هناك 10 أيام ستتم فيها دراسة الحالة وتأكيد القرار، إنه خبر رائع، ولقد شرحت لتشيفرين ما هي قضية نيغريرا، وأنها لا تتعلق بفساد رياضي، إنه محام ويعرف أن هذه الأمور لديها إجراءات، الشيء الوحيد الذي يجب عمله هو الاستمتاع وسنستمر في المنافسة على الدوري. والآن نريد المزيد، المنافسة في أوروبا للفوز بدوري الأبطال.