

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يعقد نادي الوكرة القطري مؤتمرا صحافيا مساء غد للإعلان عن صفقة انضمام لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر حمدي فتحي إلى صفوف الفريق القطري خلال الميركاتو الصيفي، ولمدة 3 مواسم، وذلك بعد أن اجتاز اللاعب الكشف الطبي في مستشفى «سبيتار».



وسيكون حمدي فتحي بديلا للمحترف الإيراني أوميد إبراهيمي الذي انتقل إلى صفوف نادي الشمال.



وكانت إدارة النادي الأهلي المصري وضعت بندا بقيمة 20% حال إعادة بيع حمدي فتحي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وضع أيضا بندا جديدا بقيمة 500 ألف دولار بشأن نسب مشاركات اللاعب وحال تسجيل بعض الأهداف مع الوكرة خلال أول عشر مباريات متتالية مع الفريق.



كما وضعت إدارة النادي الأهلي شرط أولوية إخطار إدارة النادي القاهري في حال عودة حمدي فتحي إلى مصر، وحسب رغبتهم في استعادة اللاعب من عدمها وقتها قبل اتخاذ أي قرار.



ويمتلك نادي الوكرة 6 محترفين حاليا هم: الجزائري محمد بن يطو، والأنغولي جاسينتو مووندو دالا، والبرازيلي لوكاس مينديز، والأسترالي ترنت ساينسبري، فضلا عن اثنين من اللاعبين تحت 21 عاما هما المغربي أيوب عسال، والأردني عمر صلاح.



إلى ذلك، أجرى المحترف البلجيكي لنادي الدحيل إدميلسون جونيور (28 عاما) عملية جراحية ناجحة في العاصمة البريطانية لندن.