

يرغب ميلان في إعادة الإسباني ألفارو موراتا الى الدوري الإيطالي من خلال تفعيل البند الجزائي في عقده مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد، وذلك بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.



ودافع ابن الثلاثين عاما عن ألوان الغريم يوفنتوس على فترتين، الأولى بين 2014 و2016 قادما من ريال مدريد، والثانية بين 2020 و2022 على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.



وتوج موراتا خلال مغامرته الإيطالية بلقب الدوري مرتين والكأس ثلاث مرات والكأس السوبر مرة واحدة، كما بلغ مع «السيدة العجوز» نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015 حين خسر أمام برشلونة 1-3.



وأفاد الصحافي الموثوق في شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية جانلوكا دي مارزيو أن ميلان يرغب بضم الإسباني هذا الصيف، مستفيدا من الأموال التي حصل عليها جراء بيع ساندرو تونالي لنيوكاسل الإنجليزي في صفقة قياسية للاعب إيطالي قدرت بـ60 مليون جنيه استرليني (76 مليون دولار).



وأشار دي مارزيو الى أن ميلان الذي تنازل عن لقب الدوري الإيطالي الموسم المنصرم لصالح نابولي واكتفى بالمركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، سيبت بمسألة المهاجم الدولي الإسباني خلال الأسبوع الحالي، كما سيعقد اجتماعا مع مسؤولي ساسوولو لمحاولة الحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي الإيطالي دافيدي فراتيزي (23 عاما) الذي يثير اهتمام الجار اللدود إنتر وروما أيضا.



من جهة اخرى، اقترب نابولي، المتوج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 1990، من توقيع عقد جديد مع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين في ظل عدم رغبة أي ناد بالوصول الى المبلغ الذي يطالب به النادي الجنوبي، وذلك وفق التقارير المحلية.



وأفاد موقع «فوتبول إيطاليا» المتخصص بأخبار كرة القدم الإيطالية بأن النادي الجنوبي عقد في الأيام القليلة الماضية اجتماعه الثاني مع وكيل أعمال اللاعب روبرتو كاليندا، وأن الطرفين اقتربا من التوصل لاتفاق يتضمن تحسين راتب ابن الـ 24 عاما، على أن يشمل العقد الجديد بندا جزائيا.



لكن الطرفين ليسا في عجلة من أمرهما من أجل حسم المسألة بحسب الموقع، وذلك لأنهما واثقان من أن اللاعب لن يرحل هذا الصيف مع النادي المرتبط به أصلا حتى 2025.



ويدين نابولي بالكثير للهداف النيجيري بعدما لعب دورا رئيسيا في قيادته الى لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 1990، بتسجيله 26 هدفا في 32 مباراة خاضها في «سيري أ» الموسم الماضي.



ولا يبدو أن أيا من الأندية المهتمة بخدمات اللاعب الذي يدافع عن ألوان نابولي منذ 2020، مستعد لدفع مبلغ الـ 120 مليون يورو الذي يطالب به النادي الجنوبي.



وكشفت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية أن مواطنها باريس سان جرمان تخلى عن مسعاه لضم أوسيمين هذا الصيف، وسيصب تركيزه الآن على التعاقد مع مواطنه راندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت الألماني.



وفي ظل عدم قدرته على دفع مبلغ الستين مليون يورو الذي يطالب به أتالانتا الإيطالي من أجل التخلي عن مهاجمه الدنماركي الشاب راسموس هويلوند (20 عاما)، يبدو من المستبعد جدا أن يحقق مان يونايتد الإنجليزي رغبته بضم أوسيمين، وأن يدفع المبلغ الذي يطالب به نابولي.