اصطف عشرات السياح في طوابير أمام «البانثيون» وسط العاصمة الإيطالية روما للحصول على تذاكرهم بعدما بات الدخول إلى الموقع الأكثر زيارة في إيطاليا مدفوعا.



وأصبح يتعين على كل سائح دفع خمسة يورو لزيارة هذا المعلم الديني الذي يمثل أحد رموز روما القديمة ويستقبل 9 ملايين زائر سنويا.



ويستثنى من هذا قرار القصر ومرافقو المجموعات المدرسية وسكان روما الذين سيبقى بإمكانهم زيارة الموقع مجانا.



ويستفيد الأوروبيون الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من حسم على سعر التذاكر.



ولم يظهر السياح الذين قابلتهم وكالة فرانس برس أمام «البانثيون»، رفضا لتعرفة الدخول الجديدة.



وقال تيم ويت، وهو مهندس أميركي كان ينتظر تحت أشعة الشمس الحارقة أمام النصب الذي يعود تاريخه إلى أكثر من ألفي عام، إن «خمسة يورو مبلغ منطقي جدا».



وقالت درو يانديو، وهي طالبة أسترالية تبلغ 18 سنة، «متحمسون لرؤية هذا المعلم لذلك لا مانع من الدفع لقاء ذلك».



وستتقاسم عائدات الدخول إلى المعلم التاريخي كل من وزارة الثقافة (70%) وأبرشية روما (30%)، وستكون هذه العائدات مخصصة بصورة أساسية لصيانة المبنى وترميمه.



وحتى اليوم، كان الدخول إلى مختلف الكنائس في روما بينها كنيسة القديس بطرس مجانيا تقريبا.



وكان «البانثيون» الذي أنشئ في القرن الأول قبل الميلاد تعرض لأضرار جراء حرائق عدة طاولته، وأعيد بناؤه بالكامل في عهد الإمبراطور هادريان في بداية القرن الثاني.