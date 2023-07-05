

قررت وزارة الداخلية السورية تأجيل مواعيد تسليم جوازات السفر العادية لمدة 40 يوما، في ظل أزمة تأخير إصدار جوازات يعاني منها السوريون، فضلا عن المبلغ الكبير الذي يضطرون لدفعه للحصول على جواز السفر خصوصا للمستعجل منه.



وقال مركز خدمة المواطن بحسب ما نقلت عنه مواقع سورية إنه بناء على قرار وزارة الداخلية سيتم إعادة جدولة تسليم جوازات السفر العادية، حيث سيتم إزاحة المواعيد لمدة 40 يوم اعتبارا من تاريخ اليوم.



وعليه فإنه في حال كان موعد التسليم هو 5/7/2023، بعد الانزياح سيصبح بتاريخ 15/8/2023.



جاء ذلك وسط تقارير تحدثت عن أن وزارة الداخلية السورية تدرس إمكانية إصدار جواز سفر إلكتروني خلال مدة أقصاها شهر.



ونقل موقع «هاشتاغ سورية» المحلي عن مصادر في إدارة الهجرة والجوازات، أن «سبب إيقاف العمل بإصدار جوازات السفر الداخلية يعود إلى نقص الورق اللازم للطباعة، في حين تستمر وزارة الداخلية بإصدار جوازات السفر الخارجية».



وتوقفت المنصة الإلكترونية في مايو الماضي عن إصدار جواز السفر بشكل فوري «خلال يوم واحد» أو مستعجل «خلال أسبوع».