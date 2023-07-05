تعد جبل طارق ـ وهي منطقة حكم ذاتي تتبع التاج البريطاني ـ واحدة من 4 دول في العالم فقط التي يزيد عدد المركبات بها على عدد السكان، حيث يملك كل 1000 شخص في الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الأيبيرية 1444 سيارة.



وتجمع الدول في صدارة الترتيب العالمي صفة واحدة مشتركة، وهي أن جميعها دول صغيرة تعداد سكانها لا يتجاوز 40 ألف نسمة باستثناء ليختنشتاين، والتي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة، وفقا لتقرير World of Statistcs الذي أوردت مضمونه «العربية.نت».



وتأتي سان مارينو في المرتبة الثانية عالميا بمعدل 1300 سيارة لكل 1000 شخص، فيما يبلغ المعدل 1193 سيارة لكل 1000 شخص في ليختنشتاين، وتمثل أندورا الضلع الأخير في المربع الذهبي بنحو 1050 سيارة لكل 1000 شخص، بينما تمثل إمارة موناكو نقطة التعادل تقريبا، حيث يبلغ عدد السيارات لكل 1000 شخص نحو 910 سيارة.