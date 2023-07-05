بناء على توجيهات من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر بسفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت حيث قام بتسليمه مذكرة تتضمن طلب الكويت اتخاذ الإجراءات القانونية على خلفية قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن حرق علم الكويت.



كما تم إرسال مذكرة رسمية من سفارتنا في القاهرة للموضوع نفسه إلى وزارة الخارجية المصرية تتضمن طلب إحالة الموضوع إلى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على هذا الحساب بالشكل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.