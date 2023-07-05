توقيع مذكرات تفاهم بشأن إقامة حوار إستراتيجي بين الكويت وإيطاليا والتعاون الثقافي والإنمائي



عقد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس جلسة مباحثات رسمية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في الجمهورية الإيطالية الصديقة أنطونيو تاياني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لوزير الخارجية والوفد المرافق إلى العاصمة الإيطالية روما.



ونقل وزير الخارجية، في مستهل اللقاء، أطيب تحيات القيادة السياسية في الكويت إلى إيطاليا وقيادتها وشعبها الصديق وتمنياتهم بدوام التقدم والازدهار ومزيدا من النماء والرخاء.



وتناولت جلسة المباحثات الرسمية مجمل أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات تحقيقا للمنافع المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وقد تصدر ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن محاور المشاورات الرسمية التي أجريت أمس، والجهود المشتركة نحو حشد الدعم الأوروبي للحصول على الإعفاء الكامل للمواطنين الكويتيين.



من جانبه، أكد وزير خارجية الجمهورية الإيطالية على دعم بلاده ودفعها المستمر لإنهاء ملف لإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن، مشيرا إلى الجهود والمساعي التي تقوم بها إيطاليا في إطار الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على حد سواء تجاه هذا الملف.



كما تناولت جلسة المباحثات مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتي لاقت تطابقا واضحا وتقاربا كبيرا في الرؤى والتوجهات، ومنها ما يتعلق بحل الأزمات بالطرق السلمية بكل حيادية صونا للنظام الدولي واحتراما لسيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية وحدودها البحرية وانعكاسات ذلك على السلم والأمن الدوليين، كما تم بحث المستجدات الراهنة في المنطقة وخاصة التطورات في العراق وإيران وأفغانستان وملف الأزمة السورية وتحديات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الصعيدين الإقليمي والدولي وتغير المناخ وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الإطار.



وتوجت المباحثات الثنائية بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين متمثلة بمذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي مشترك بين الكويت وإيطاليا والبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة الكويت وحكومة إيطاليا للأعوام 2023 ـ 2024 ـ 2025 ومذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة الإيطالية للتنمية والتي تعكس جميعها مدى عزم البلدين الصديقين على تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة.



لقاء رئيس مجلس النواب الإيطالي



وكان وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله التقى في وقت سابق أمس برئيس مجلس النواب في الجمهورية الإيطالية الصديقة لورينزو فونتانا.



ونقل وزير الخارجية في مستهل اللقاء أطيب تحيات القيادة في دولة الكويت إلى الجمهورية الإيطالية وشعبها الصديق وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار.



وتناول اللقاء أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما التعاون البرلماني والشعبي بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.



كما تم بحث ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن والجهود المشتركة نحو حشد الدعم الأوروبي للحصول على الإعفاء الكامل للمواطنين الكويتيين والمساعي التي يقوم بها مجلس النواب الإيطالي في إطار البرلمان الأوروبي بهذا الشأن والجهود المبذولة لتعزيز المسيرة التاريخية للعلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة في مختلف المجالات.



وأكد وزير الخارجية على متانة العلاقات التي تربط البلدين وشعبيهما والقواسم المشتركة التي تجمعهما، مشيدا بما تشهده مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين من تطور ونماء مستمرين في مختلف المجالات، مؤكدا حرصه على تعميق الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.



من جانبه، أثنى رئيس مجلس النواب الإيطالي على العلاقات المميزة والتاريخية التي تربط الكويت وإيطاليا والتطلع للارتقاء بمستوى التعاون القائم بينهما لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية وتعزيز السياحة.



كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعيات الحرب في أوكرانيا على أمن واستقرار الدول وشعوبها والتأكيد المشترك على أهمية توحيد المواقف الداعمة لإحلال السلم والأمن الدوليين.