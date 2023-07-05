

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله حرص الكويت على دفع العلاقات مع جمهورية هنغاريا إلى مواقع أكثر تقدما بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين.



وأعرب الشيخ سالم العبدالله في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية والتجارة في هنغاريا بيتر سيارتو في العاصمة بودابست عن سعادته بما تمخض عن اجتماعه مع سيارتو والذي بحثا فيه قضايا عدة اهمها ملف اعفاء مواطني الكويت من تأشيرة «الشنغن»، معربا في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لهنغاريا لـ«دعمها هذا الملف ووعودها بدفعه لإيجاد حل مناسب له». وقال العبدالله بحسب بيان صادر عن «الخارجية» ان زيارته الى هنغاريا تأتي في وقت يحتفي فيه البلدان الصديقان هذا العام بالذكرى الـ59 على إنشاء العلاقات الديبلوماسية بينهما، مبينا ان الزيارة تضمنت التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي والتي ستضع أطرا لتمكين البلدين من العمل معا لأجل تشجيع السياحة والاستثمار والمجالات الاخرى. وذكر انه تم ايضا بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الحرب في اوكرانيا، مؤكدا ان «الكويت تؤمن بحل النزاعات بالطرق السلمية ودائما ما تدعو الاطراف الى تجنب استخدام العنف». وأعرب في هذا الشأن عن الامل في ان «نرى روسيا واوكرانيا تجلسان على طاولة المفاوضات وحل وإيقاف هذه الحرب بالطرق السلمية».



وشدد وزير الخارجية على ان الكويت حليف رئيسي للتحالف الدولي لمحاربة الارهاب، مستعرضا دورها الايجابي في مكافحة ظاهرة التطرف والقضاء عليها.