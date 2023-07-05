دعا مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرنا لدى مصر غانم الغانم أمس الثلاثاء المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي في مدينة (جنين) ومناطق فلسطينية أخرى.



وجدد السفير الغانم في تصريح لـ«كونا» خلال مشاركته في الاجتماع العربي الطارئ لبحث العدوان على مدينة (جنين) بالضفة الغربية إدانة الكويت للعدوان والجرائم الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.



واكد أن مشاركة الكويت في الاجتماع الطارئ تأتي تأكيدا على إدانة جرائم هذا الاحتلال المتكررة على الشعب الفلسطيني مطالبا المجتمع الدولي بتقديم مرتكبي هذا العدوان الغاشم للعدالة الدولية.



ودعا السفير الغانم أيضا إلى ضرورة بحث سبل التحرك عربيا ودوليا لوقف العدوان الإسرائيلي على (جنين) والمناطق الفلسطينية.



وحث الغانم المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في هذه الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها بموجب ميثاق إنشائها. وأكد أن القضية الفلسطينية بالنسبة للكويت تعد «قضية مركزية» وذلك بدعمها للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.



وشدد الغانم على تأييد الكويت لكل ما يتضمنه القرار الصادر عن هذا الاجتماع من خطوات تجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف العدوان ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.



وكان السفير الغانم أكد، في كلمة له أمام الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، رفض الكويت القاطع للتصعيد «السافر» والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في مدينة (جنين) والتي «تشكل سلسلة جديدة من انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية».



وقال الغانم «نشهد أمام أعيننا الآن بداية كارثة تهدد الهوية العربية والإسلامية وتشكك في قدرة المجتمع الدولي على محاسبة من يخالف مبادئ القانون الدولي المعترف به».



وأضاف الغانم أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف «كارثية» يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق ويشهدها العالم العربي إثر العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (جنين) بالضفة الغربية المحتلة والذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.



وجدد تأكيد موقف الكويت الثابت والداعي إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم السياسيــة والقانونيــة والإنسانية لوقـــف تلك الاعتداءات ومساءلة مرتكبيها والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ما تنص عليه قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية.



وتابع «لقد شهدنا في الأشهر الماضية مواصلة السلطة القائمة بالاحتلال اعتداءاتها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني تماشيا مع المخطط الإسرائيلي لعرقلة الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف لتهدئة الصراع».



وقال الغانم «إذا سكتت الأمة العربية والمجتمع الدولي عن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيتحمل العالم بأكمله تداعيات صمتنا وستنتهي مسؤوليتنا التاريخية في تحقيق عملية السلام لدولة فلسطين بالفشل في حال استمر الصمت عن المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وعملية السلام القائمة على أساس حل الدولتين». في السياق نفسه أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.