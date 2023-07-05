تهانينا إلى خريجي دفعة 2023، لقد انتهيتم من أداء الامتحانات وتخرجتم، واليوم تبدأون مرحلة جديدة من مشواركم التعليمي، ويعود الفضل في وصولكم لهذه المرحلة إلى عملكم الدؤوب وتفانيكم ودعم عائلاتكم وأصدقائكم، وبالرغم من نهاية هذا الفصل من حياتكم إلا أن آفاقا جديدة أكاديميا ومهنيا ستفتح لكم.



ومع بداية مشواركم التعليمي الجديد، أشجعكم على متابعة دراستكم في الولايات المتحدة، وأشجع جميع الأهالي الذين يقرأون هذا المقال على التفكير في الولايات المتحدة كخيار أكاديمي لأولادكم، فالولايات المتحدة تقدم معاهد تعليمية وجامعات عدة مرموقة في مناطق مختلفة فيها، كما تقدم هذه الجامعات والمعاهد العديد من البرامج الأكاديمية التي لا يمكنك أن تجدها في دول أخرى.



وأؤكد لجميع الطلبة المدركين لمميزات الدراسة في الولايات المتحدة ولكنهم مترددون في اختيارها، أن اختياركم للولايات المتحدة هو الخيار الأفضل لنجاحكم في المستقبل.



لقد علمنا من طلبة من مختلف دول العالم أن السبب الرئيسي لاختيارهم الدراسة في الولايات المتحدة هو تعدد الجامعات والتخصصات وسهولة التقديم وإنشاء العلاقات الاجتماعية الداعمة التي تساعدهم خلال فترة الدراسة وحتى بعدها خلال حياتهم المهنية.



هناك أكثر من 4 آلاف جامعة وكلية معتمدة في مختلف الولايات الخمسين، من جامعات صغيرة خاصة إلى جامعات كبيرة متجددة تحوي آلاف الطلبة. كما يتيح تعدد المعاهد الدراسية للطلبة تنوع خياراتهم التخصصية، فهناك جامعة أميركية مناسبة لك لأي هدف أكاديمي.



وتلتزم الجامعات والكليات الأميركية بتقديم بيئة تعليمية شاملة ترحب بجميع الطلبة لتساعدهم في التركيز على الدراسة والانخراط في الحياة الجامعية والحياة في أميركا.



وأحد أساسيات ومبادئ الولايات المتحدة هو احترام تعدد الأديان، حيث يتمكن الأفراد من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية في المجتمع كما أن هناك أنشطة وفعاليات جماعية دينية تقام في معظم الجامعات.



وإذا ما اخترتم الولايات المتحدة لإكمال مشواركم التعليمي، فالخطوة الأولى هي التواصل مع السفارة الأميركية في الكويت، سيساعدكم المستشار التعليمي في اختيار الجامعة التي تناسب تخصصكم الدراسي، فقد تبدو عملية التقديم للجامعة صعبة ومعقدة، ولكن سيساعدكم المستشار التعليمي في السفارة على توضيح هذه العملية خطوة بخطوة بما في ذلك الاحابة عن الاسئلة المتعلقة بالتحضير للغة الانجليزية، وكيفية اتمام استمارة التقديم، واختيار التخصص المناسب والحصول على القبول النهائي من الجامعة. كما يعتبر اتحاد الطلبة الكويتي مصدر مساعدة ممتاز ويقدم أعضاؤه المساعدة والدعم عند اختيار الجامعة.



إن التقديم على الجامعات والكليات الأميركية أسهل بكثير مما تتوقعونه، فبإمكان الطلبة استخدام استمارة واحدة مشتركة للتقديم على أكثر من 900 جامعة وكلية، وتسهل هذه الاستمارة المشتركة إجراءات التقديم على الجامعات والكليات، وعندما تعزمون قراركم على الجامعة التي ترغبون في الدراسة فيها، عليكم التأكد من قبولها لهذه الاستمارة المشتركة أولا. وفي حال كان لديكم أي استفسار، سيكون المستشار التعليمي في الخدمة.



وتقدم معظم الجامعات والكليات خدمات مميزة للطلبة من حول العالم، وعند حضوركم إلى الجامعة سيكون لديكم مستشار خاص بالطلبة الدوليين وسيساعدكم في اختيار المواد الدراسية، وهذه فرصة لمقابلة طلبة آخرين من مختلف دول العالم يدرسون ويعيشون في الولايات المتحدة لأول مرة.



تسهيل اجراءات التأشيرة الطلابية من أولويات السفارة الأميركية في الكويت، فعند حصولكم على القبول النهائي من الجامعة أو الكلية واستمارة القبول (1-20) يمكنكم الحصول على موعد للتقديم على التأشيرة والمقابلة عبر هذا الموقع:



‏https://kw.usembassy.gov



وأوقات الانتظار لحصول الطلبة على موعد هنا في الكويت هي الأقصر في العالم، حيث سيكون الموعد خلال أيام.



وبعد التخرج، يكون لبعض الطلبة فرصة العمل في شركات أميركية لنيل الخبرة العملية والبدء في التخطيط لحياتهم المهنية، وهذه الخبرة والعلاقات الاجتماعية التي ستؤسسونها مع زملاء الدراسة المتميزين من حول العالم ومع خريجين من جامعتكم، ستساعدكم في حياتكم.



وإن كان لديكم أي استفسار حول الدراسة في الولايات المتحدة، يمكنكم إرسال إيميل للمستشار التعليمي على: ‏[email protected]



وللاستفسار عن التأشيرات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالسفارة على:



‏https://kw.usembassy.gov



وتهانينا مرة أخرى إلى كل خريجي دفعة 2023.